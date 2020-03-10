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Сотрудница банка в Хабаровске прогнала вооруженного ножом налетчика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудница банка в Хабаровске оказала сопротивление налетчику, угрожавшему ей ножом, сообщает во вторник, 10 марта, AmurMedia.

Нападение на офис Азиатско-Тихоокеанского Банка на улице Краснореченской в Индустриальном районе города произошло утром. Мужчина требовал от сотрудников выдать ему деньги и угрожал ножом. После оказанного сотрудницей сопротивления злоумышленник скрылся с пустыми руками.

Как рассказал специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, специалисты, находящиеся в отделении банка, делают всё возможное для установления личности преступника и его задержания.

В результате его действий пострадала сотрудница кредитного учреждения, у женщины порезана рука, медики оказали ей помощь.

В конце февраля 18-летний житель Калининграда Денис Шипилов помог задержать серийного грабителя. Он преследовал злоумышленника верхом на пони.

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