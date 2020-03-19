В Нижнем Тагиле 153 млн рублей направят на оздоровление школьников

Во время каникул в 2020 году в Нижнем Тагиле запланировано оздоровление более чем 33,8 тыс. школьников. На эти цели направят около 153 млн рублей.

В рамках оздоровительной программы для детей предусмотрен отдых в санаториях, загородных и городских лагерях. Кроме того, для детей организуют туристические походы, экологические слеты и соревнования. Об этом сообщает ТагилСити.ру.

Основное финансирование в размере 106 млн рублей предоставит областной бюджет, оставшаяся сумма будет выделена из муниципального бюджета.

Заявку на получение путевки необходимо подать до 15 апреля.

Власти Нижнего Тагила уточнили, что на весенний период оздоровительные мероприятия не предусмотрены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.