Повышенный уровень загрязнения зафиксировали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 3 и 4 марта был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Предельно допустимая концентрация формальдегида приближалась к максимуму — 2,7 мг/м куб.

Такие данные приводит Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Показания подготовлены на основе наблюдений государственной сети стационарных пунктов.

Как отмечает ТагилСити.Ру, симптомы отравления формальдегидом — насморк, головная боль, боли в животе, одышка и упадок сил.

Также отмечается, что в этот же период в Каменске-Уральском зафиксировали повышенный уровень загрязнения из-за максимальной концентрации твердых фторидов, которая составила 1,7 ПДК.

Ранее власти Свердловской области представили план экологической безопасности. Он предусматривает сокращение загрязняющих воздух веществ на 50 тыс. т.