Прямой эфир

Повышенный уровень загрязнения зафиксировали в Нижнем Тагиле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле 3 и 4 марта был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Предельно допустимая концентрация формальдегида приближалась к максимуму — 2,7 мг/м куб.

Такие данные приводит Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Показания подготовлены на основе наблюдений государственной сети стационарных пунктов.

Как отмечает ТагилСити.Ру, симптомы отравления формальдегидом — насморк, головная боль, боли в животе, одышка и упадок сил.

Также отмечается, что в этот же период в Каменске-Уральском зафиксировали повышенный уровень загрязнения из-за максимальной концентрации твердых фторидов, которая составила 1,7 ПДК.

Ранее власти Свердловской области представили план экологической безопасности. Он предусматривает сокращение загрязняющих воздух веществ на 50 тыс. т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небесно-черный: в Красноярске спорят о методах мониторинга воздуха
Атмосферу над городом проверит глава Росприроднадзора
Дело возбудили по факту отравления воздуха в Энгельсе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020