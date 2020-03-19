Прямой эфир

Дельфийские игры в Омске перенесли на полгода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дельфийские игры, которые должны были пройти в Омской области в апреле, перенесли на ноябрь. Губернатор региона Александр Бурков и глава Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин объявили новую дату состязаний 19 марта.

«Действуя в интересах людей, их здоровья и участников Дельфийских игр, мы приняли с губернатором Омской области решение о переносе, так как видим ситуацию с коронавирусом, руководствуемся документами, которые принимаются в странах СНГ на федеральном уровне и в российских регионах», — цитирует Понявина ИА «ОМСКРЕГИОН».

По его словам, прорабатывались вопросы проведения состязаний в интернете, без зрителей, но такое решение не соответствует философии игр, где основной смысл в объединении людей. Также он отметил, что Международный Дельфийский комитет высоко оценивает подготовку Омска к мероприятию.

Александр Бурков, в свою очередь, заявил, что регион готов к играм на 100% и их перенос на полгода — непростое решение, однако это вопрос безопасности участников. Мероприятие пройдет с 6 по 11 ноября.

В декабре сообщалось, что Омская область готовится к XIX молодежным Дельфийским играм России и открытым XV Дельфийским играм государств — участников СНГ. Мероприятия должны были состояться в конце апреля 2020 года на 30 площадках. Церемонии открытия и закрытия хотели провести в спорткомплексе «Красная звезда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дельфийские игры в Омске посвятят 75-летию Победы
Малые Дельфийские игры открылись в Омской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020