Дельфийские игры в Омске перенесли на полгода

Дельфийские игры, которые должны были пройти в Омской области в апреле, перенесли на ноябрь. Губернатор региона Александр Бурков и глава Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин объявили новую дату состязаний 19 марта.

«Действуя в интересах людей, их здоровья и участников Дельфийских игр, мы приняли с губернатором Омской области решение о переносе, так как видим ситуацию с коронавирусом, руководствуемся документами, которые принимаются в странах СНГ на федеральном уровне и в российских регионах», — цитирует Понявина ИА «ОМСКРЕГИОН».

По его словам, прорабатывались вопросы проведения состязаний в интернете, без зрителей, но такое решение не соответствует философии игр, где основной смысл в объединении людей. Также он отметил, что Международный Дельфийский комитет высоко оценивает подготовку Омска к мероприятию.

Александр Бурков, в свою очередь, заявил, что регион готов к играм на 100% и их перенос на полгода — непростое решение, однако это вопрос безопасности участников. Мероприятие пройдет с 6 по 11 ноября.

В декабре сообщалось, что Омская область готовится к XIX молодежным Дельфийским играм России и открытым XV Дельфийским играм государств — участников СНГ. Мероприятия должны были состояться в конце апреля 2020 года на 30 площадках. Церемонии открытия и закрытия хотели провести в спорткомплексе «Красная звезда».