Дельфийские игры в Омской области будут включать 30 номинаций

Омская область готовится к XIX молодежным Дельфийским играм России и Открытым XV Дельфийским играм государств – участников СНГ, которые пройдут в конце апреля 2020 года на 30 площадках. Церемонии открытия и закрытия организуют в спорткомплексе «Красная звезда».

Минкультуры региона согласовало с Международным комитетом Дельфийских игр перечень из 30 номинаций, включающих вокальные, музыкальные, танцевальные, художественные и другие творческие дисциплины. Большая работа проводится по обеспечению размещения, перевозки, питания и безопасности участников, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Волонтерский корпус будет состоять из примерно 540 человек. В ближайшее время начнется их обучение. Творческие состязания под девизом «Мы помним!» будут посвящены празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В ноябре сообщалось, что в Московской области начались XIV молодежные Дельфийские игры стран – участниц СНГ. В творческом турнире приняли участие 400 человек от 10 до 25 лет. Они боролись за победу парами.