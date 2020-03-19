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Четыре дома в Тамбове признали аварийными

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В Тамбове аварийными и непригодными для жилья признали еще четыре дома. Постановление было подписано исполняющим полномочия главы города Алексеем Власовым.

Аварийным признан многоквартирный дом в исторической части города по адресу: улица Коммунальная, 14. Также в перечень попал дом 37 на Андреевской улице. В первом случае здание планируют реконструировать, во втором — снести. При этом и снос, и реконструкцию собственники квартир должны выполнить за свой счет, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Жильцов муниципальных квартир расселят до 31 декабря 2020 года. Выполнить работы по реконструкции и сносу должны до 31 декабря 2022 года.

Также непригодными для проживания признали квартиру №3 в доме 113 по Уральской улице и часть жилого дома 112/140 по улице Горького/Пролетарской.

20 января сообщалось, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) расселил в 2019 году 833,48 тыс. кв. м аварийного жилья, в результате чего новое жилье получили 49,58 тыс. человек.

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