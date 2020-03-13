Более 30 ветхих жилых кварталов планируют расселить в Воронеже

Мэрия Воронежа приняла решение о развитии территории ветхого жилого квартала в Придонском. Речь идет о территории в 5,76 га, ограниченной улицами Защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатная.

Сносу или реконструкции подлежат 18 двухэтажных жилых домов, нежилое здание, котельная, здание теплового пункта и тепловая сеть, пишет ИА «Абирег». В общей сложности до 2031 года в Воронеже планируется расселить и снести ориентировочно 360,6 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья (32 квартала), а на его месте возвести около 2,7 млн кв. м нового.

Напомним, Центральный стадион профсоюзов в Воронеже оценили в 715 млн рублей. Глава региона Александр Гусев сообщил, что вопрос о покупке должен решиться в течение полугода. При этом власти готовы купить его за 150–200 млн рублей. Чиновники после сделки могут передать стадион ФК «Факел» или сдавать в аренду.