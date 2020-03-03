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Расселение аварийного жилья хотят ускорить в Хабаровском крае

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Правительство Хабаровского края намерено ускорить реализацию программы о переселении из ветхого и аварийного жилья. Если завершить ее раньше установленного срока, то можно рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета.

Регион готов взять на себя все полномочия по стройке нового жилья для переселенцев. Все муниципальные образования на это согласны, за исключением города Хабаровска, власти которого пока считают, что нужно покупать на вторичном рынке. При этом за весь 2019 год муниципалитет краевого центра приобрел для переселенцев всего 35 жилых помещений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Администрация Хабаровска готовит новые предложения, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации.

В 2019 году муниципалитет полностью выполнил план по расселению аварийного жилья. В благоустроенные квартиры переехали жители восьми бараков. Квартиры для них покупались через электронные аукционы по цене 66,1 тыс. рублей за 1 кв. м.

14 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае начала действовать адресная программа по расселению аварийного жилья. До 2025 года на ее реализацию направят почти 3,8 млрд рублей. Всего предстоит расселить 238 зданий, в которых проживает более 3,8 тыс. человек.

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