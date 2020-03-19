ЦОДД призвал водителей быть внимательными при парковке из-за сильного ветра

Московских автомобилистов призвали к внимательности при парковке своих транспортных средств из-за сильного ветра. Об этом 19 марта сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам специалистов, сильный ветер в Москве с порывами 12–17 м/с ожидается до 21:00 четверга, 19 марта. В этой связи водителям рекомендуется быть бдительными, не парковать свои машины вблизи рекламных щитов и деревьев. Кроме того, в ЦОДД посоветовали пешеходам не стоять под тем, что «может внезапно взлететь из-за ветра».

Ранее 19 марта в Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до 6:00 субботы, 21 марта. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», предупреждение действует из-за сильного ветра. Температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов. Вместе с тем, согласно информации Гидрометцентра, в столичном регионе до 6:00 21 марта будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра, пишет RT.

Как пишет РИАМО, «желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Смоленской областей.