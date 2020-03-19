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Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 марта

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Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Москвы в четверг, 19 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов, местами небольшой дождь. Ветер западный, 5 – 10 м/с с порывами 13 – 18 м/с.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура от 0 до +2 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в ближайшие выходные ожидают резкое похолодание и легкий снег.

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