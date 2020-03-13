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Страховщики уточнили условия компенсаций автовладельцам из-за ветра

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Фото: instagram.com
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Владельцы поврежденных в результате сильного ветра автомобилей смогут получить выплаты при наличии договоров страхования каско, рассказали «Известиям» в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Страхование ОСАГО не покрывает ущерб от стихийного бедствия, добавили в организации.

Ранее 13 марта более 200 деревьев упали в Москве в результате штормового ветра, при этом оказались повреждены 48 автомобилей, сообщает «РИА Новости».

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Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденный автомобиль в том виде, в каком был причинен ущерб. Например, под упавшим на автомобиль деревом, и по возможности оперативно обратиться в свою страховую компанию.

Затем остается лишь следовать рекомендациям страховщика, добавили в ВСС.

«В большинстве страховых программ, как имущественных (каско, страхование дома или квартиры), так и личных (жизнь, здоровье, несчастный случай), риск ущерба от урагана включен в стандартное покрытие», — рассказали в пресс-службе ВСС.

В настоящее время уровень проникновения страхования каско в среднем по стране составляет порядка 10%.

Ранее 13 марта в Москве погиб водитель, после того как из-за сильного ветра на его автомобиль упало дерево. В этот момент мужчина ехал по 1-й Мясниковской улице. В итоге он не справился с управлением и погиб.

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