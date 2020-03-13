Один человек погиб из-за сильного ветра в Москве

В Москве из-за сильного ветра на движущийся автомобиль упало дерево, в результате чего водитель не справился с управлением и погиб. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили «Известиям» источники в экстренных службах.

Скончался 45-летний Роман Дегтярев. Отмечается, что он ехал по 1-й Мясниковской улице, когда на крышу его автомобиля упало дерево. Водитель сразу же потерял сознание, а машина по инерции проехала еще несколько метров и врезалась в припаркованные авто. Спасти мужчину не удалось.

Также источники отметили, что в результате сильного порыва ветра пострадали еще два человека, они госпитализированы.

Ранее в этот день сообщалось, что москвичка потеряла сознание после падения на голову ветки дерева из-за шквалистого ветра. По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в Капотне.

До 21:00 13 марта в Москве действует «оранжевый» уровень метеоопасности из-за ветра. Ожидаются порывы до 20–25 м/с. Такое же предупреждение действует в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.