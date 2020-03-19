В Китае за сутки не выявлено ни одного случая COVID-19

Внутри Китая ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировано. Об этом заявил местный Госкомнадзор. Все случаи, по заявлению чиновников, — привозные. По этой же причине продолжаются тщательные осмотры прибывающих в Россию. Роспотребнадзор с января проверил уже более 4,5 млн человек на границе. Из них выявлено 400 человек с признаками инфекции. Продолжается вывоз российских туристов с курортов. «Аэрофлот» может совершить дополнительный рейс для вывоза наших туристов с Тенерифе.