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Вакцину от коронавируса разработают в МГУ

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Вакцину от COVID-19 могут разработать в МГУ, об этом заявили сотрудники кафедры вирусологии. Прототип препарата обещают создать за три месяца. Из безвредного для человека вируса табачной мозаики (он поражает только растения) получают особые сферические частицы. Молекулы способны «приклеить» белок S вируса SARS-COV-2, который и вызвал пандемию коронавируса. После этого частицы без вреда выведутся из организма. Как заявили вирусологи, препарат, созданный по такому методу, будет недорогим.

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