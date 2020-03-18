У 38 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус

На лечении в больнице в Коммунарке прямо сейчас находится 408 человек. У 38 из них подтвержден диагноз «коронавирус». Больных в критическом состоянии нет, во многом потому что средний возраст зараженных невысокий. Корпус с пациентами на строгом карантине и отделен от остального помещения безопасным шлюзом. Главная проблема врачей прямо сейчас — пациенты, которые так и норовят сбежать. Работа идет в круглосуточном режиме, врачам помогают волонтеры. Добровольцы — это учащиеся медицинских вузов, врачи-ординаторы. Москва готова делиться своим опытом с регионами. Так, сейчас в Коммунарке стажируется эпидемиолог из Ямала.