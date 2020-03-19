СМИ назвали дату и место похорон Лимонова

Писателя и политика Эдуарда Лимонова скорее всего похоронят на Троекуровском кладбище 20 марта в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в четверг, 19 марта.

«Предварительно 20, то есть завтра на Троекуровском кладбище», — заявил собеседник агентства.

По его словам, родственники планируют провести похороны в узком кругу, без СМИ и общественности. По данным пресс-службы незарегистрированной партии «Другая Россия», таким было последнее волеизъявление Лимонова.

Накануне в партии заявили, что официальной причиной смерти писателя стала онкология.

Лимонов умер 17 марта на 78-м году жизни. По данным «Известий», 15 марта его госпитализировали.

В советское время писатель участвовал в диссидентском движении. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, потом жил во Франции. Вернувшись в Россию в начале 1990-х годов начал политическую деятельность. Начиная с 2000-х стал оппозиционером, был одним из лидеров коалиции «Другая Россия и возглавлял запрещенную в стране Национал-большевистскую партию (НБП).

Является автором романов «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время». В апреле этого выйдет его сборник очерков «Старик путешествует.