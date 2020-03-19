Прямой эфир

СМИ назвали дату и место похорон Лимонова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Писателя и политика Эдуарда Лимонова скорее всего похоронят на Троекуровском кладбище 20 марта в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в четверг, 19 марта.

«Предварительно 20, то есть завтра на Троекуровском кладбище», — заявил собеседник агентства.

Вольный стрелок: умер Эдуард Лимонов
Каким запомнится один из самых скандальных писателей ХХ века и классик русской литературы

По его словам, родственники планируют провести похороны в узком кругу, без СМИ и общественности. По данным пресс-службы незарегистрированной партии «Другая Россия», таким было последнее волеизъявление Лимонова.

Накануне в партии заявили, что официальной причиной смерти писателя стала онкология.

Лимонов умер 17 марта на 78-м году жизни. По данным «Известий», 15 марта его госпитализировали.

В советское время писатель участвовал в диссидентском движении. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, потом жил во Франции. Вернувшись в Россию в начале 1990-х годов начал политическую деятельность. Начиная с 2000-х стал оппозиционером, был одним из лидеров коалиции «Другая Россия и возглавлял запрещенную в стране Национал-большевистскую партию (НБП).

Является автором романов «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время». В апреле этого выйдет его сборник очерков «Старик путешествует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа официальная причина смерти Лимонова
Умер Эдуард Лимонов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020