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Справиться с пандемией в России помогут волонтеры

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Помогать справиться с пандемией в России будут волонтеры. Задача добровольцев — навещать тех, кто находится на карантине или в самоизоляции. Самая уязвимая группа населения сейчас пенсионеры, им понадобятся продукты, лекарства и средства самозащиты от коронавируса — санитайзеры и маски. Тем, кто еще не знает, расскажут, как правильно мыть руки. Вместе с волонтерами работать будут студенты-спасатели. Риска нет, в близкий контакт с подопечными добровольцы не вступают, работают молодые люди обязательно в масках. Волонтерские штабы открылись в восьми регионах, на очереди еще четыре. Попросить о помощи можно через сайт ОНФ, там нуждающиеся в помощи оставляют заявку с перечислением необходимых товаров.

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