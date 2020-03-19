Справиться с пандемией в России помогут волонтеры

Помогать справиться с пандемией в России будут волонтеры. Задача добровольцев — навещать тех, кто находится на карантине или в самоизоляции. Самая уязвимая группа населения сейчас пенсионеры, им понадобятся продукты, лекарства и средства самозащиты от коронавируса — санитайзеры и маски. Тем, кто еще не знает, расскажут, как правильно мыть руки. Вместе с волонтерами работать будут студенты-спасатели. Риска нет, в близкий контакт с подопечными добровольцы не вступают, работают молодые люди обязательно в масках. Волонтерские штабы открылись в восьми регионах, на очереди еще четыре. Попросить о помощи можно через сайт ОНФ, там нуждающиеся в помощи оставляют заявку с перечислением необходимых товаров.