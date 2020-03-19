Синагогу закрыли в Биробиджане из-за коронавируса

В Биробиджане закрыли на карантин синагогу. Это сделано в соответствии с рекомендациями главного раввина России Берла Лазара в связи с обострившейся в стране ситуацией с новым коронавирусом.

По словам председателя совета биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд» Романа Ледера, которые приводит ИА EAOMedia, всем верующим раздадут домой молитвенники, чтобы те могли молиться дома. Тем более, что религия разрешает это делать в случае серьезных ситуаций.

Кроме того, получена рекомендация президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды отменить массовое празднование Песаха. Поэтому, как сказал Лебер, тем, кто верует, раздадут мацу, чтобы они смогли встретить праздник семьями. Пока неизвестно сколько продлятся эти ограничения.