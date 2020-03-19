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За сутки в Китае выявили 34 ввозных случая заражения COVID-19

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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
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За сутки на территории материкового Китая не было выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом нового типа, все 34 новых случая — ввозные из других стран. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Таким образом, общее число ввозных случаев заражения COVID-19 достигло 189.

По последним данным, выздоровели за указанный период 819 пациентов с COVID-19, скончались восемь человек. Всего за период эпидемии заразились коронавирусом 80,9 тыс. человек, выздоровели 70,4 тыс., умерли 3245.

Как отметил комитет, ситуация в КНР оценивается как стабильная. В 15 регионах заболевших нет совсем.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в 150 странах мира. Всего заразились более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В РФ зарегистрированы 143 случая, все заболевшие прибыли из-за рубежа.

Ранее, в четверг, Роспотребнадзор сообщил, что с января на границе были проверены 4,5 млн человек. Симптомы инфекционных заболеваний выявлены у 400 человек. Ведомство указало, что благодаря принятым мерам удалось не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

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