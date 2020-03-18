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«Газпром» обсудил с Венгрией увеличение поставок газа

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Переговоры об увеличении поставок газа состоялись между российской компанией «Газпром» и Венгрией. Об этом в среду, 18 марта, сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов.

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«Действительно, ведем переговоры об увеличении поставок», — цитирует его слова ТАСС.

Сообщается, что стороны переговоров обсуждали увеличение поставок топлива в следующем году до 4,2 млрд куб. м.

Ранее в этот же день о том, что данные переговоры состоялись, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

3 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики.

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