«Газпром» обсудил с Венгрией увеличение поставок газа

Переговоры об увеличении поставок газа состоялись между российской компанией «Газпром» и Венгрией. Об этом в среду, 18 марта, сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов.

«Действительно, ведем переговоры об увеличении поставок», — цитирует его слова ТАСС.

Сообщается, что стороны переговоров обсуждали увеличение поставок топлива в следующем году до 4,2 млрд куб. м.

Ранее в этот же день о том, что данные переговоры состоялись, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

3 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики.