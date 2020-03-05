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Сербия увидела попытки остановить «Турецкий поток»

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Фото: ТАСС/Павел Бушуев
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Сербия отметила попытки остановить продолжение строительства российского газопровода «Турецкий поток» через Болгарию и не позволит на себя давить. Об этом в четверг, 5 марта, заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.

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«Сейчас продолжается строительство «Турецкого потока». И в одной части он идет через Болгарию. Мы сейчас ждем, чтобы газ из хранилища в Болгарии (дошел. — Ред.) до границы Болгарии с Сербией, это для нас чрезвычайно важно. Но сейчас мы чувствуем большое давление, существуют попытки остановить даже этот проект. Но попытки на нас давить останутся безуспешными», — цитирует его «РИА Новости».

Глава сербского МИДа отметил, что страна настаивает на реализации проекта. Также он подчеркнул, что существуют попытки остановить «Турецкий поток», причем Сербии не дают альтернативного варианта обеспечения газом.

Дачич напомнил о том, что США предлагают свой сжиженный газ, однако он в два раза превышает российские расценки, а сам проект транзита через хорватский остров Крк еще только на стадии планирования.

Российский газ по трубопроводу поставляется в Болгарию с 1 января, а с 5 января его начали получать в Республике Северная Македония и Греции.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток» 8 января.

21 января стало известно, что до конца 2020 года Россия начнет поставлять газ по «Турецкому потоку» в Сербию.

«Турецкий поток» — газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволяет избежать транзитных рисков при передаче топлива из России на Запад. 27 января зафиксирован первый миллиард поставок кубометров газа через данную магистраль.

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