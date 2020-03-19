Глубинный мир: как живут моряки-подводники

День моряка-подводника отмечается ежегодно в России 19 марта. В этот день в 1906 году император Николай II подписал указ о включении в классификацию судов военного флота нового класса боевых кораблей — подводных лодок. Будни и праздники представителей самой героической морской профессии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» на торжественной церемонии встречи в Севастополе
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» изготовлена на предприятии «Адмиралтейские верфи» и спущена на воду в марте 2019 года. Она способна погружаться на глубину до 300 м
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На борту подводной лодки «Великий Новгород», входящей в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Дизельная подводная лодка класса «Варшавянка» на торжествах по случаю Дня Военно-Морского флота во Владивостоке
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Когда подводники впервые выходят в море, они должны пройти обряд посвящения. Обычно — выпить забортной воды или испытать на себе «поцелуй кувалды», облобызав подвешенный к потолку инструмент во время качки
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Обычно в первые дни плавания экипаж настолько занят, что времени едва хватает на сон
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Автономное плавание судна может длиться от 50 до 90 суток. В условиях долгого совместного времяпрепровождения в тесном коллективе острой необходимостью становятся шутки и розыгрыши, которые дают психологическую разгрузку
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Как только люк задраивается и прекращается связь с внешним миром, уклад жизни моряков полностью меняется, они остаются в информационном вакууме и готовы поверить чему угодно
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» была изготовлена на нижегородском предприятии «Красное Сормово» и спущена на воду в Сормовском затоне в апреле 1990 года. Свое название получила по инициативе заместителя командующего 58-й армии Северо-Кавказского военного округа полковника Станислава Марзоева благодаря шефским отношениям с администрацией Северной Осетии
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Спуск подводной лодки на воду
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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Как и при отправке любого судна в первое плавание, о борт субмарины тоже разбивают бутылку шампанского
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