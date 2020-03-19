Глубинный мир: как живут моряки-подводники

День моряка-подводника отмечается ежегодно в России 19 марта. В этот день в 1906 году император Николай II подписал указ о включении в классификацию судов военного флота нового класса боевых кораблей — подводных лодок. Будни и праздники представителей самой героической морской профессии — в фотогалерее «Известий»