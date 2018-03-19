День подплава

19 марта 1906 года Император Николай II подписал указ, включивший подводные лодки в классификацию кораблей и судов российского императорского флота. За прошедшие сто с лишним лет подводники стали элитой Вооруженных сил, а их корабли сегодня составляют основу боевой мощи ВМФ России.