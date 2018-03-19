День подплава

Владивосток. 30 июля 2016. Атомная подводная лодка К-419 «Кузбасс» проекта 971 в акватории Амурского залива на генеральной репетиции парада кораблей на день ВМФ.
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Моряки после торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на дизель-электрической подводной лодке «Краснодар» в Санкт-Петербурге.
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Санкт-Петербург. 31 мая 2016. Шестая дизель-электрическая подлодка «Колпино» проекта 636.3 «Варшавянка», построенная для Черноморского флота, во время церемонии спуска на воду со стапелей предприятия ОАО «Адмиралтейские верфи».
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Член экипажа подводной лодки «Старый Оскол» во время тактико-специальных учений на военно-морской базе в Новороссийске.
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Санкт-Петербург. 28 августа 2014. Третья дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол», проекта 636.3 «Варшавянка» во время церемонии спуска на воду на ОАО «Адмиралтейские верфи».
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Мурманская область. 16 марта 2017. Центральный пост управления ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Юрий Долгорукий» на базе в Гаджиево.
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Владивосток. 30 июля 2016. Парадный строй кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в акватории Амурского залива на генеральной репетиции парада кораблей на день ВМФ.
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» отрабатывают ликвидацию возгорания в отсеке во время тактико-специальных учений на военно-морской базе в Новороссийске.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Севастополь. 16 марта 2017. Подлодки в порту города.
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Мурманская область. 15 марта 2016. Повар на атомной подводной лодке Северного флота «Северодвинск» во время комплексных учений на штатной стоянке.
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Мурманская область. 16 марта 2017. Командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Юрий Долгорукий» капитан 1 ранга Владимир Ширин у перископа в центральном посту атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» на базе в Гаджиево.
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19 марта 1906 года Император Николай II подписал указ, включивший подводные лодки в классификацию кораблей и судов российского императорского флота. За прошедшие сто с лишним лет подводники стали элитой Вооруженных сил, а их корабли сегодня составляют основу боевой мощи ВМФ России.
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