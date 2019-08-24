Глубоко образованный музей: как выглядит подводная лодка Б-413 изнутри

Подводная лодка Б-413, ошвартованная у Музея Мирового океана в Калининграде более 30 лет, была на службе Северного, а затем Балтийского военного флота. Сейчас это один из самых популярных туристических объектов в области. Год назад подлодка отметила большой юбилей — 50 лет. Фотограф «Известий» побывал внутри военного судна, ныне превращенного в музей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Б-413 — единственное в стране подводное судно, относящееся к доатомному периоду подводного флота. Ее спустили на воду в сентябре 1968 года. А с 2000-го она отшвартована у набережной исторического флота Музея Мирового океана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Музейная лодка сохранена в первозданном виде. Все главные и вспомогательные механизмы, приборы и оружие выглядят ровно так же, как и в момент службы лодки в составе Военно-морского флота России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Длина подлодки 91,3 м, а ширина 8,5 м. Она способна уходить в автономное плавание на 90 суток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Экипаж Б-413 включает в себя 80 человек: 13 офицеров, 11 мичманов, 16 старшин и 40 рядовых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Максимальная глубина погружения подлодки составляет 400 м, а максимальная скорость под водой — подводное положение — 16 узлов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В 1969 году Б-413 была в составе советской эскадры, прибывшей в столицу Республики Куба — Гавану, а затем в деловом визите в порт Конакри Гвинейской Республики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Б-413 участвовала в дальнем походе 96-й бригады подводных лодок, длившемся более года без замены экипажей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В настоящий момент на борту подлодки представлена экспозиция «Из истории подводного флота России», которая рассказывает об основных этапах развития подводного флота нашей страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Она имеет семь отсеков: носовой торпедный; носовой аккумуляторный и жилой; центральный пост; кормовой аккумуляторный и жилой; дизельный; электромоторный; кормовой торпедный и жилой отсеки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Во втором отсеке расположены каюты командира и офицеров, офицерская кают-компания, гидроакустическая рубка; в четвертом отсеке — каюты офицеров и мичманов, кают-компания старшин, камбуз; в седьмом отсеке — койки для рядового состава, средства спасения и аварийный люк
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Посетителям музея предлагают поучаствовать в ролевой игре, где все участники становятся членами экипажа и уходят в импровизированное плавание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В ходе игры они выполняют различные квесты и решают задачи, с которыми команда подлодки сталкивается в реальной жизни. Участие могут принять школьники старших и средних классов
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