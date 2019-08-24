Глубоко образованный музей: как выглядит подводная лодка Б-413 изнутри

Подводная лодка Б-413, ошвартованная у Музея Мирового океана в Калининграде более 30 лет, была на службе Северного, а затем Балтийского военного флота. Сейчас это один из самых популярных туристических объектов в области. Год назад подлодка отметила большой юбилей — 50 лет. Фотограф «Известий» побывал внутри военного судна, ныне превращенного в музей