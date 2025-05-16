Средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ над морем в Севастополе
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем в Севастополе. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Предварительно, украинские беспилотники уничтожены над морем на большом расстоянии от берега.
Также Развожаев призвал не фиксировать и не публиковать работу ПВО.
Накануне, 15 мая, росгвардейцы сбили 15 вражеских беспилотников, которые пытались атаковать объекты инфраструктуры на территории Херсонской и Запорожской областей. Сбитые БПЛА переданы для изучения компетентным органам.