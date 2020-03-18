В школах объявят каникулы с 23 марта до 12 апреля

В российских школах объявят каникулы с 23 марта до 12 апреля, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании рабочей группы в Рособрнадзоре. В 1–4-х классах откроются дежурные группы до 12 человек. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь. 32 тыс. выпускников сдадут экзамен в резервные дни. Ведомство обеспечит своевременную проверку всех работ.