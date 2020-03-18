Молодому краснодарцу удалили часть кишечника из-за подозрения на рак. Илья Томенко считает, что пострадал от врачебной ошибки. В онкодиспансере его отправили на срочную операцию. Повторная гистология не выявила раковых клеток. Позже выяснилось, что анализы принадлежат другому человеку. В ближайшее время будут проведены повторные исследования в независимой лаборатории.