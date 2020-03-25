Как бы кому ни хотелось, Владимир Путин не пишет завещание и не оставляет наследство — для элиты теперь задаются новые правила игры. Эти правила — всерьез и надолго. И именно они станут драйвером стартовавшего в стране процесса обновления элит. Политическое развитие без гарантии постоянной кадровой ротации — это путь к консервации элит и остановке формирующихся кадровых лифтов.

Основа нового политического стиля — задавать собственную повестку, оперативно реагируя на общественный запрос и обращаясь к согражданам «поверх голов» элитных игроков. Именно связь с населением, политическая интуиция и опыт работы позволяют действовать вопреки корпоративным интересам крупного бизнеса или бюрократических групп влияния. Так работали крупные государственные деятели ХХ столетия — например, Шарль де Голль или Франклин Рузвельт.

У населения России давно накопилось раздражение и недовольство элитой, которую, к слову, нет никаких оснований отождествлять с командой президента. А некоторые представители традиционных элит вообще компрометируют действующую систему власти своей неадекватностью.

Очевидно, что в нынешней ситуации кадровое обновление и проведение таких необходимых России реформ будет проходить быстрее и эффективнее, чем в политической системе, где никто попросту не сможет взять на себя роль гаранта и драйвера перезагрузки элит.

Этот запрос на обновление формулируют и простые граждане, и сам Владимир Путин. Показательна последовательная стратегия смены управленческих кадров и создания новых социальных лифтов, последовательно реализуемая президентом в 2017–2020 годах и затронувшая все уровни власти — от региональных администраций до правительства. Граждане, хотя бы минимально интересующиеся политикой, знают о проектах в кадровой сфере и в системе власти (конкурс «Лидеры России», Высшая школа государственного управления). Есть свои проекты и партии, которые традиционно власть представляет, — Высшая партийная школа «Единой России» и «ПолитСтартап».

Кадровая стратегия Владимира Путина — это отнюдь не простая замена одного чиновника на другого. Президент последовательно строит новую систему, построенную на принципах эффективности, меритократии, регулярного обновления и «национализации элит». Поэтому, например, инициирование поправок в Конституцию о новых требованиях к чиновникам и депутатам, запрещающих второе гражданство и вид на жительство в других странах, — отнюдь не спонтанный шаг. Эта инициатива — логичное продолжение политики в кадровой сфере. При этом создание работающих механизмов кадрового обновления еще далеко от завершения.

Есть немало примеров, свидетельствующих о том, что без доминирующего центра влияния в политических системах часто наблюдается кадровый застой, а вовсе не сменяемость власти. Так, «вечные» губернаторы-старожилы как политическое явление были порождением нестабильной эпохи 1990-х. Регулярные ротации в губернаторском корпусе стали превращаться в обыденную практику именно в 2010-х — в период, когда были подготовлены условия и созданы инструменты, позволившие Кремлю проводить политику активного кадрового обновления региональных администраций.

Удивительно, как быстро ушли из актуальной повестки дня активно обсуждавшиеся совсем недавно темы «трансфера» и «транзита». Владимир Путин вновь подтвердил свою роль национального лидера и лидера общественного доверия. Но когда транзит власти действительно произойдет, в России будет работать именно тот механизм формирования и обновления элит, который кропотливо создавался долгие годы. И работать он будет на основе требований к политическому классу и управленческой среде, заданных обществом. Обсуждаемые сегодня поправки к Конституции — еще одна деталь этого модернизированного «государственного корабля». Деталь значимая, но не последняя.

Как говорил уже упомянутый Шарль де Голль, «волевой человек полагается на себя самого. Он действует так, как сам считает правильным, и принимает на себя ответственность». Владимир Путин не в первый раз берет на себя ответственность за будущее страны. Его миссия на посту президента связана с решением стратегических задач по достройке устойчивой, но гибкой системы власти, отвечающей ожиданиям широких слоев населения. И в этом ему должна помочь элита. Новая элита.

Автор — глава АПЭК, кандидат исторических наук

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора