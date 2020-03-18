Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Госкорпорация «Роскосмос» рассекретила документы о реализации программы первого в мире выхода человека в открытый космос.

«18 марта 1965 года свершилось событие, имеющее важное общецивилизационное значение: впервые в мире человек покинул пределы кабины космического аппарата и вышел в открытое космическое пространство», — сказано на сайте «Роскосмоса».

В документах содержатся подписи и пометки, которые своими руками делали главный конструктор ОКБ-1 (сейчас Ракетно-космическая корпорация «Энергия») Сергей Королев, председатель Государственной комиссии Георгий Тюлин, а также представители руководства страны и другие деятели советской науки и промышленности.

Также в числе рассекреченных документов есть стенограмма послеполетных докладов командира корабля «Восход-2» Павла Беляева и летчика-космонавта Алексея Леонова, бортовой журнал корабля и многие другие материалы.

В феврале сообщалось, что московский Главархив рассекретил более 11,5 тыс. документов времен Великой Отечественной войны.