Выдача микрозаймов в России выросла в 1,5 раза за три года

За последние три года россияне стали чаще пользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО), а доля займов на личные нужды в 2020 году составила 22,4%.

По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, доля займов россиян на срочные и неотложные нужды увеличилась с 10,2% в 2017 году до 15,3% в 2020-м. Неизменным осталась категория ремонта, на которую в среднем приходится около 15% займов. Отмечается падение спроса на микрозаймы на бытовую технику, которая в текущем году составила всего 14,4%, по сравнению с отметкой в 20,5% в 2017 году.

Эксперты также отмечают заметное снижение доли заявок на финансирование дорогостоящих покупок во всех потребительских сегментах.

«Люди вынуждены экономить на дорогостоящих покупках, делая исключение только для смартфонов, которые стали для современного человека универсальным средством развлечения, рабочим инструментом и показателем статуса», — прокомментировал данные исследования гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

При этом те, кто берет PDL-займы («займы до зарплаты») не всегда используют денежные средства по первой необходимости. По мнению Webbankir, клиенты МФО тратят полученные денежные средства в размере до 30 тыс. рублей как на срочные нужды, так и на развлечения.

Согласно статистике, в России за прошедший трехлетний период увеличилась средняя сумма займа с с 8 тыс. до 8,5 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге эти цифры составляют 10 тыс. и 9,1 тыс. рублей соответственно.

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Микрозарплатное рабство: число займов до получки выросло в 1,5 раза