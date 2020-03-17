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Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина

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Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил во вторник, 17 марта, соболезнования родным и близким скончавшейся вдовы первого космонавта Юрия Гагарина Валентины. Соответствующий пост глава госкорпорации опубликовал в Twitter.

Ранее в этот же день Центр подготовки космонавтов сообщил, что вдова Гагарина скончалась на 85-м году жизни, передает телеканал «Звезда».

Валентина Гагарина была почетным гражданином Московской области, награждена орденом Гагарина Федерации космонавтики России. По инициативе Хрущева удостоена ордена Ленина как жена первого космонавта, передает НСН.

Юрий и Валентина Гагарины поженились в 1957 году в Оренбурге. В браке они родили двух дочерей — Елену и Галину, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Юрий Гагарин — первый в истории человек, который побывал в космосе. 12 апреля 1961 года он совершил первый космический полет на корабле «Восток-1». Теперь в этот день в России празднуется День космонавтики.

Гагарин погиб в марте 1968 года в результате авиакатастрофы возле деревни Новоселово. Летчик-испытатель выполнял учебный полет на самолете МиГ-15УТИ. Смерть Героя Советского Союза вызвала широкий общественный резонанс. Власти СССР впервые в истории объявили общенациональный траур в память о человеке, который не являлся главой государства.

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