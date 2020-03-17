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Умерла вдова Юрия Гагарина

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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
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Центр подготовки космонавтов (ЦПК) сообщил о смерти вдовы первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Валентине Гагариной было 84 года.

В беседе с ТАСС в пресс-службе ЦПК уточнили, что она ушла из жизни во вторник, 17 марта.

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Замуж за летчика Юрия Гагарина, впоследствии ставшего первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос, она вышла 27 октября 1957 года. У пары было две дочери — Елена и Галина.

В 1968 году Юрий Гагарин умер. После этого его вдова замуж больше не выходила. В 1981 году она написала первую книгу, посвященную космонавту. В последние годы Валентина Гагарина проживала в Звездном городке в Щелковском районе Московской области.

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