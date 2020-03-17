На конкурс «Лидеры России. Политика» подали около 34 тыс. заявок

Регистрация на управленческий конкурс «Лидеры России» по спецнаправлению «Политика» завершена, организаторы получили около 34 тыс. заявок. Об этом сообщила во вторник, 17 марта, пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«За 20 дней заявочного этапа в качестве участников конкурса «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тыс. человек со всей страны», — говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта Александра Комиссарова, чтобы принять участие в дистанционном этапе и получить доступ к онлайн-тестам, необходимо не только зарегистрироваться, но и дать письменные ответы на три вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности, а также записать видеоинтервью.

В этом сезоне к традиционному конкурсу добавились такие спецнаправления, как «Здравоохранение», «Наука», а также «Финансы и технологии». На данный момент состоялись полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах, а также прошли полуфинал и финал по треку «Здравоохранение».

16 марта стало известно, что суперфинал конкурса «Лидеры России», запланированный на конец марта, отложен до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 не стабилизируется.

В октябре 2019 года более 150 участников конкурса «Лидеры России», среди которых финалисты, полуфиналисты и победители обоих сезонов, получили руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и государственных корпорациях.

«Лидеры России» — конкурс для руководителей нового поколения, проводимый НКО «Россия — страна возможностей».

Платформа была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Россия — страна возможностей» объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты федерального и международного уровня, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.