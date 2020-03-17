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На конкурс «Лидеры России. Политика» подали около 34 тыс. заявок

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Регистрация на управленческий конкурс «Лидеры России» по спецнаправлению «Политика» завершена, организаторы получили около 34 тыс. заявок. Об этом сообщила во вторник, 17 марта, пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«За 20 дней заявочного этапа в качестве участников конкурса «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тыс. человек со всей страны», — говорится в сообщении.

Кадры зовут: «Лидеров России» разделили по направлениям
За первые дни приема заявок на третий сезон конкурса зарегистрировалось почти 50 тыс. человек

По словам руководителя проекта Александра Комиссарова, чтобы принять участие в дистанционном этапе и получить доступ к онлайн-тестам, необходимо не только зарегистрироваться, но и дать письменные ответы на три вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности, а также записать видеоинтервью.

В этом сезоне к традиционному конкурсу добавились такие спецнаправления, как «Здравоохранение», «Наука», а также «Финансы и технологии». На данный момент состоялись полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах, а также прошли полуфинал и финал по треку «Здравоохранение».

16 марта стало известно, что суперфинал конкурса «Лидеры России», запланированный на конец марта, отложен до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 не стабилизируется.

В октябре 2019 года более 150 участников конкурса «Лидеры России», среди которых финалисты, полуфиналисты и победители обоих сезонов, получили руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и государственных корпорациях.

«Лидеры России» — конкурс для руководителей нового поколения, проводимый НКО «Россия — страна возможностей».

Платформа была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Россия — страна возможностей» объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты федерального и международного уровня, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.

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