Прямой эфир

Путин рассказал о возможностях самореализации молодежи в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет создавать условия для самореализации специалистов в собственной стране, заявил глава государства Владимир Путин в девятом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 5 марта.

«Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа», — сообщил Путин.

Президент дал высокую оценку конкурсам «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей». Он подчеркнул, что эти платформы дают людям возможность повысить свои знания и компетенции, а также обзавестись знакомствами с потенциальными работодателями из крупных компаний, либо министерств и ведомств.

Российский лидер отметил, что сейчас некоторые участники этих конкурсов занимают посты министров, заместителей министров, губернаторов.

«Это очень хороший социальный лифт», — выразил уверенность глава государства.

6 февраля Путин сообщил, что размеры финансовой поддержки молодых специалистов за научные результаты будут увеличены. Российский лидер подчеркнул, что это будет сделано в ближайшее время. Президент сказал, что «именно талант, азарт молодых» обеспечат «качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия и всего XXI века».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В полуфинал «Лидеров России» по ЦФО вышли более 550 участников
Разработчики отечественного ПО получат гранты на 1,4 млрд рублей
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020