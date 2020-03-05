Путин рассказал о возможностях самореализации молодежи в России

Россия будет создавать условия для самореализации специалистов в собственной стране, заявил глава государства Владимир Путин в девятом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 5 марта.

«Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа», — сообщил Путин.

Президент дал высокую оценку конкурсам «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей». Он подчеркнул, что эти платформы дают людям возможность повысить свои знания и компетенции, а также обзавестись знакомствами с потенциальными работодателями из крупных компаний, либо министерств и ведомств.

Российский лидер отметил, что сейчас некоторые участники этих конкурсов занимают посты министров, заместителей министров, губернаторов.

«Это очень хороший социальный лифт», — выразил уверенность глава государства.

6 февраля Путин сообщил, что размеры финансовой поддержки молодых специалистов за научные результаты будут увеличены. Российский лидер подчеркнул, что это будет сделано в ближайшее время. Президент сказал, что «именно талант, азарт молодых» обеспечат «качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия и всего XXI века».