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Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России за три месяца могут создать прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19. Об этом «Известиям» рассказали на кафедре вирусологии МГУ.

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Ученые получили особые сферические частицы из незаразного для человека вируса растений, который так оклеивается отдельными белками от SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь COVID-19), что становится очень похож на сам патоген. Процесс производства препарата очень прост, вакцину можно сделать универсальной, включив туда защиту и от других штаммов.

Как уточнили на кафедре вирусологии под руководством академика Иосифа Атабекова и заведующей кафедрой Ольги Карповой, растительный вирус точно не может быть заразен для человека. После обработки «палочки» этого вируса сворачиваются в идеальные шарики с такой поверхностью, на которую можно «приклеить» любые белки, отметили специалисты.

Созданные учеными сферические частицы не только абсолютно безопасны для человека, но еще и иммуногенны, то есть вызывают сильный ответ в организме.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 18 марта.

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