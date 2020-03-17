Реки углубят в Иркутской области для защиты от селей

В Слюдянском районе Иркутской области до 2023 года проведут капитальные работы по углублению рек. Там наиболее высока вероятность схода селей.

По данным заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова, работы такого масштаба не проводились с Слюдянском районе с 1973 года. При этом муниципалитет является уязвимой точкой. За счет расчистки рек будет обеспечена безопасность девяти населенных пунктов, в том числе Байкальска и Слюдянки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В числе неотложных мер значится расчистка русел рек, так как из-за накопления горных пород и деревьев возникают заторы. Также планируется установка капитальных противоселевых ловушек и углубление рек. Не исключено, что местами придется менять направление русел.

Магомедов уточнил, что после проведения работ риск причинения значительного ущерба населению в результате схода селей будет сведен к минимуму.