Путин призвал к борьбе с коррупцией на всех направлениях

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры призвал активизировать работу надзорного органа по борьбе с коррупцией. По его словам, противодействие коррупции является крайне значимым направлением работы ведомства, передает во вторник, 17 мая, «РИА Новости».

«Я прошу Генеральную прокуратуру активизировать не только свою деятельность в этой сфере, но и более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, налоговой службой по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у нашей страны, у людей, у общества активов и средств», — подчеркнул глава государства.

Особенно работа Генпрокуратуры касается защиты бюджетных средств, которые выделены на национальные проекты и муниципальные программы, гособоронзаказ, добавил Путин, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, во вторник, российский лидер призвал Генпрокуратуру повысить эффективность работы в вопросе обеспечения прав и свобод граждан. По его словам, у ведомства есть большие полномочия для этого.