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Путин призвал к борьбе с коррупцией на всех направлениях

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры призвал активизировать работу надзорного органа по борьбе с коррупцией. По его словам, противодействие коррупции является крайне значимым направлением работы ведомства, передает во вторник, 17 мая, «РИА Новости».

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Среди наиболее частых — незаконный сбор платы с граждан и некачественные коммунальные услуги

«Я прошу Генеральную прокуратуру активизировать не только свою деятельность в этой сфере, но и более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, налоговой службой по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у нашей страны, у людей, у общества активов и средств», — подчеркнул глава государства.

Особенно работа Генпрокуратуры касается защиты бюджетных средств, которые выделены на национальные проекты и муниципальные программы, гособоронзаказ, добавил Путин, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, во вторник, российский лидер призвал Генпрокуратуру повысить эффективность работы в вопросе обеспечения прав и свобод граждан. По его словам, у ведомства есть большие полномочия для этого.

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