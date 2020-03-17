Жители еще пяти домов в районе Новогиреево получат право на льготную парковку

Резидентные разрешения на льготную парковку в московском Новогиреево смогут получить жители еще пяти домов. В платную парковочную зону включат Свободный проспект, дом 6, корпуса 1, 2, 3, дом 10, корпус 2, и Союзный проспект, дом 14/9, рассказали в «Московском паркинге» 17 марта.

В учреждении напомнили, что на участках улиц, расположенных непосредственно у этих домов, не предусмотрено парковочных мест, однако они есть на соседних улицах — Саперном проезде и 5-м проспекте Новогиреево. Там организованы платные парковки.

«В таких случаях департамент транспорта добавляет дополнительные адреса в зону платной парковки, чтобы местные жители имели возможность получить резидентное разрешение и парковаться возле дома без оплаты парковки», — объяснили в «Московском паркинге».

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 на один, два или три года по выбору. Также у владельцев автомобилей есть возможность внести резидентную плату в размере 3 тыс. рублей в год для круглосуточной парковки.

Когда срок разрешения подойдет к концу, его можно будет продлить, но не ранее чем за два месяца до окончания его действия.

Подробно с условиями оформления парковочных разрешений можно ознакомиться на сайте «Московского паркинга» в разделе «Льготы»: https://parking.mos.ru/about/123/.

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов), а также в сервисных центрах «Московский транспорт».