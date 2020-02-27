В АМПП попросили автовладельцев беречь личные данные

Администратор московского парковочного пространства (АМПП) предупредил об участившихся случаях мошенничества по отношению к водителям. Автомобилистов призвали тщательнее защищать личные данные, в частности номера телефонов.

Владельцы эвакуированных машин всё чаще получают звонки от незнакомцев, предлагающих помощь в решении этой проблемы. В АМПП заявили, что эти люди никак не связаны с организацией, и предупредили, что чаще всего «услуга» сводится к тому, что звонящий подвозит автомобилиста до спецстоянки, причем за цену, заметно превышающую стоимость поездки на такси.

Автомобилистам рекомендовали быть осторожными при вводе своих телефонных номеров на посторонних сайтах и в прочих открытых источниках.

В «Московском паркинге» также напомнили правила возврата машин со спецстоянок. Узнать, куда увезли машину, можно, введя номер на сайте «Московского паркинга» parking.mos.ru, на портале mos.ru, на Едином транспортном портале, в приложении «Парковки Москвы». Также можно получить информацию, отправив СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ госномерТС». Получить автомобиль может только владелец или его представитель.