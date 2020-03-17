Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 35

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии достигло 35 человек. Такие данные предоставили во вторник, 17 марта, в тбилисской инфекционной больнице.

За сутки выявлено два новых случая, передает «Интерфакс». Также 64 человека находятся под наблюдением в стационаре, около 1 тыс. человек — на домашнем карантине.

16 марта власти Грузии запретили въезд всем иностранцам для предотвращения распространения коронавируса. 15 марта они закрыли границу с Россией, а еще днем ранее запретили въезд третьих лиц со стороны Армении и Азербайджана.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.