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Чемпионат по настольному теннису среди слепых провели в Златоусте

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В Златоусте Челябинской области состоялся Открытый Чемпионат по настольному теннису среди слепых. В нем приняли участие незрячие спортсмены из различных городов страны, в том числе из Хакасии, Удмуртии и Башкирии.

Как пишет сайт «Первого областного», соревнования проходят уже в шестой раз. Поскольку чемпионат открытый, принять участие в нем могут все желающие. У незрячих свои столы с большими перегородками, высокими бортами и специальными лузами. А для игры используются музыкальные мячи.

По словам главы регионального отделения Федерации слепых Челябинской области Алексея Дьяконова, подобные состязания очень полезны, потому что слабовидящие и незрячие люди могут реабилитироваться и развиваться. Это же подтверждают и сами спортсмены. По их признанию, такие события помогают им социально адаптироваться и почувствовать себя намного лучше.

7 февраля в России назвали 10 лучших социальных проектов 2019 года. Среди них создатели нового оборудования для реабилитации, помощи незрячим, воспитанникам детских интернатов.

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