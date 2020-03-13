Стена школа обрушилась в Челябинской области

В селе в Челябинской области произошло обрушение стены в школе. Предполагается, что причиной стало накопление конденсата.

Инцидент произошел в селе Остроленском в Нагайбакском районе. Часть кирпичной кладки рухнула со стороны пищеблока. Предполагается, что из-за приготовления или накопления воды с крыши образовался конденсат, что и привело к обрушению. Об этом сообщает 1obl.ru.

В результате происшествия никто не пострадал, учебное расписание из-за ЧП не изменилось. Оценкой ущерба и составлением сметы по ремонту займется специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Череповце при обрушении кирпичной кладки в здании погиб 35-летний рабочий.