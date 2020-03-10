До 18 человек возросло количество погибших при обрушении гостиницы в Китае

Возросло число погибших при обрушении гостиницы в китайском городе Цюаньчжоу. Жертвами стали 18 человек, 12 остаются под завалами, об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС.

Отель «Синьцзя» рухнул 7 марта, под завалами, по официальным данным, оказался 71 человек.

К утру вторника спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков рухнувшего здания 59 человек, 16 из них были уже без признаков жизни. Еще двое умерли позже в больнице. В спасательной операции принимают участие около 1 тыс. пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Гостиница была отведена под карантин для лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. О причинах обрушения пока не сообщается.