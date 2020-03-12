Свидетельства на получение выплат на жилье получила 61 семья в Челябинске

В Челябинске состоялось вручение свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство жилья. Церемонию провела мэр города Наталья Котова, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, те семьи, где пока нет детей, получили по 400 тыс. рублей, а две семьи, которые воспитывают пятерых, получили по 1,4 млн рублей. Всего свидетельства получила 61 молодая семья, пишет сайт 1obl.ru.

Глава города также напомнила, что программа, направленная на улучшение жилищных условий молодых семей, действует в Челябинске уже много лет. Она выразила надежду, что эти семьи останутся жить в городе, и пожелала им мира и согласия.

По поручению губернатора региона Алексея Текслера, в I квартале 2020 года подобные свидетельства получат еще 15 семей.

2 марта в Минтруде заявили о том, что программой льготного ипотечного кредитования в 2019 году воспользовались 42 тыс. семей. Это, по данным министерства, в два раза больше, чем прогнозировалось изначально.