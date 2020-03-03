Эксперты составили рейтинг российских городов по стоимости аренды квартир

Эксперты Domofond.ru изучили цены на долгосрочную аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в 77 крупных городах в феврале 2020 года. Выводы проведенного ими исследования приводятся в поступившем в «Известия» пресс-релизе.

По данным портала, самые дешевые однокомнатные квартиры под сдачу находятся в Кургане, Курске, Саранске и Стерлитамаке. В этих городах месяц долгосрочной аренды обходился в 8 тыс. рублей.

Наиболее доступные «двушки» в Саранске: средняя ставка — 9 тыс. рублей в месяц. В Курске и Стерлитамаке арендодатели запрашивали немногим больше — 9750 и 10 тыс. рублей соответственно.

Самые дорогие однокомнатные квартиры — в Москве, где месяц найма обходился в 40 тыс. рублей. При этом столичные «двушки» оказались лишь немногим дороже: за вторую комнату приходилось доплатить 5 тыс.

На втором месте по дороговизне аренды — Санкт-Петербург (23 тыс. и 28 тыс. рублей соответственно). Далее следуют Екатеринбург (17 тыс. и 19,9 тыс.), Новосибирск и Казань — 16 тыс. за «однушку» и 20 тыс. за «двушку».

В среднем по стране стоимость аренды составила 14 866 рублей в месяц за «однушку» и 19 911 рублей за «двушку». Из 77 крупных городов в 31 арендная ставка по однокомнатным квартирам выше, чем средняя по стране. Городов, где стоимость «двушки» превысила средний по России показатель, — 17.

2 марта сообщалось о самой дорогой однокомнатной квартире, которую можно взять в аренду в Москве. Жилье площадью 50 кв. м на 40-м этаже башни «Империя» в районе Москва-Сити обойдется в 150 тыс. рублей в месяц.