В Госдуме предложили облегчить получение жилья членами семей погибших военных

В Госдуму 3 марта поступил законопроект, который облегчит получение жилья членами семей погибших военных. Соавтор законопроекта депутат нижней палаты парламента Андрей Красов отметил, что на практике членам семей военнослужащих зачастую отказывают в жилье.

Речь идет о военных, которые не являлись участниками накопительно-ипотечной системы и погибли в период прохождения военной службы.

«Формальной причиной таких отказов является то, что указанные погибшие военнослужащие не имели необходимой выслуги лет. Как представляется, такой подход противоречит смыслу, который законодатель вкладывал в указанную норму, а данная правовая неопределенность подлежит устранению», — рассказал депутат.

По его мнению, в законе необходимо указать, что члены семей погибших или умерших в период прохождения военной службы, независимо от общей продолжительности военной службы этих военнослужащих, обеспечиваются жилыми помещениями. При этом жилье выделят лишь тем членам семей, кто обоснованно в нем нуждается.

Ранее, 2 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин подписал закон, который сохраняет право на получение жилья для военных, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семьи других военнослужащих до прихода в армию.