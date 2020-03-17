На базе вертолета Ми-38 создадут «воздушный штаб звездных войн»

Российские военные получат сверхзащищенный воздушный штаб на базе новейшего вертолета Ми-38. Как сообщили «Известиям» источники в российском военно-промышленном комплексе, воздушный командный пункт (ВКП) будет неуязвим для ракет, а его создание завершат уже к весне следующего года.

Новый воздушный штаб сможет в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий, координировать действия разных родов войск.

Уберегать ВКП, который уже получил неофициальное название — «воздушный штаб звездных войн», будет обновленная версия уникального комплекса РЭБ «Витебск».

Система не только легко обнаруживает пуск боеприпаса или работу радара, но также сохдает радиоэлектронные помехи, отстреливает специальные тепловые пиропатроны и ослепляет ракеты лазером.

Завершить испытания аппаратуры РЭБ, изготовить и поставить первые три комплекта планируется в начале следующего года. Стоимость работ составит более 430 млн рублей.

Как рассказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко, на ВКП летают представители командования, бывает, что и высшего. Поэтому они имеют важное значение, так как с их борта осуществляется руководство боевыми действиями.

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Штабный вариант: на базе Ми-38 создадут воздушный командный пункт