МИД России указал США на «двойные стандарты» в вопросе прав человека

В Министерстве иностранных дел России указали Соединенным Штатам Америки на «двойные стандарты» после очередного ежегодного доклада Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. Об этом сообщается в понедельник, 16 марта, на сайте МИД РФ.

«Фактически данный документ — очередная попытка выдать желаемое за действительное. Являясь одним из главных нарушителей прав человека в мире, причем не только на своей собственной территории, США откровенно применяют двойные стандарты», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что раздел, посвященный России, составлен на основе русофобских стереотипов. Кроме того, на этот раз, по данным внешнеполитического ведомства, в документе фигурируют претензии по правозащитной ситуации в отдельных регионах России.

В МИД подчеркнули, что американские специалисты традиционно не упомянули о ситуации с правами человека в самих США.

«Системные проблемы американского общества только усугубляются. В их числе расизм, дискриминация иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма <...> превышение правоохранительными органами своих полномочий и жестокое обращение с возможными правонарушителями», — отметили в министерстве.

Кроме того, по словам дипломатов, продолжает функционировать печально известная тюрьма на военно-морской базе США в Гуантанамо, большинство узников которой удерживается американскими властями на протяжении почти 20 лет без предъявления обвинений.

«Серьезную обеспокоенность вызывает ужесточение миграционной политики американских властей, принимающих беспрецедентно жесткие меры для «решения» миграционного кризиса, целью которых является возвращение иностранцев в соседние страны, где они должны ожидать завершения рассмотрения их ходатайств о въезде на территорию страны», — указывают в МИД.

Помимо этого, дипломаты обратили внимание на рост социального неравенства в США. По их сведениям, в американском обществе зафиксирован самый большой среди развитых западных стран дисбаланс по уровням дохода. Ситуация в данной сфере усугубляется хронической сегрегацией американского общества.

«В очередной раз призываем Вашингтон заняться исправлением собственных изъянов в правозащитной области вместо активного насаждения двойных стандартов и практики менторства», — подытожили в МИД.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя организации WikiLeaks Джуллиана Ассанжа апофеозом лжи и логикой двойных стандартов.