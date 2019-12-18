В ПАСЕ назвали конфликт на Украине вызовом для прав человека

Конфликт на Украине представляет собой серьезный вызов для защиты прав человека, считает глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

«Конфликт на Украине также представляет собой серьезный вызов не только для нашего континента, но также для защиты прав человека», — говорится в поступившем 18 декабря в «РИА Новости» пресс-релизе по итогам визита Паскье в Россию.

Она также отметила важность диалога в этом вопросе, добавив, что ПАСЕ «будет и впредь отстаивать свои позиции в соответствии с международным правом, поощряя все действия в пользу мира и сотрудничества в Европе».

15 декабря сообщалось, что член ПАСЕ от ФРГ Ульрих Оэмэ предложил включить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) в состав участников переговоров «нормандской четверки». Он отметил, что уже провел соответствующие переговоры с представителями ДНР и ЛНР Натальей Никоноровой, Владиславом Дейнего, а также с дипломатическим советником главы ЛНР Родионом Мирошником. По словам Оэмэ, Донбасс «должен быть услышан».

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Этому воспротивились Грузия и Украина, а также Литва, Латвия и Эстония.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения неоднократно отрицали.