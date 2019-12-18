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В ПАСЕ назвали конфликт на Украине вызовом для прав человека

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Конфликт на Украине представляет собой серьезный вызов для защиты прав человека, считает глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

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«Конфликт на Украине также представляет собой серьезный вызов не только для нашего континента, но также для защиты прав человека», — говорится в поступившем 18 декабря в «РИА Новости» пресс-релизе по итогам визита Паскье в Россию.

Она также отметила важность диалога в этом вопросе, добавив, что ПАСЕ «будет и впредь отстаивать свои позиции в соответствии с международным правом, поощряя все действия в пользу мира и сотрудничества в Европе».

15 декабря сообщалось, что член ПАСЕ от ФРГ Ульрих Оэмэ предложил включить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) в состав участников переговоров «нормандской четверки». Он отметил, что уже провел соответствующие переговоры с представителями ДНР и ЛНР Натальей Никоноровой, Владиславом Дейнего, а также с дипломатическим советником главы ЛНР Родионом Мирошником. По словам Оэмэ, Донбасс «должен быть услышан».

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. 26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Этому воспротивились Грузия и Украина, а также Литва, Латвия и Эстония.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения неоднократно отрицали.

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