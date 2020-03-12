В США подвергли критике ситуацию с правами человека в Таджикистане

Таджикистан является авторитарной страной, власти которой исторически препятствуют развитию политического плюрализма. Такое заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео в докладе, опубликованном 11 марта на официальном сайте Госдепартамента.

В докладе отмечаются серьезные проблемы, связанные с условиями содержания осужденных в тюрьмах и следственных изоляторах, безнаказанностью сотрудников госструктур, убийствами по политическим мотивам, незаконным вмешательством в личную жизнь, независимостью судебной власти.

Также автор доклада указывает на существующие в стране жесткие ограничения свободы вероисповедания и свободы передвижения, ограничения на участие в политической жизни, в том числе путем предотвращения проведения свободных выборов, высокий уровень коррупции и неприемлемые условия труда. В частности, минимальная зарплата в 400 таджикских сомони ($42) находится ниже черты бедности.

20 мая 2019 года сообщалось об убийстве 29 заключенных, осужденных за членство в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), после попытки побега из колонии города Вахдат в Республике Таджикистан. По словам начальника Главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова, в ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами.